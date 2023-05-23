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14 günlük komadan çıkıp Kılıçdaroğlu'nu görünce ne hissetttim Süleyman Özışık anlattı

Yazar Süleyman Özışık, 14 günlük komadan çıktıktan sonra televizyonda Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğini vaat ettiği reklamı görünce neler hissettiğini anlattı.

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Yazar Süleyman Özışık'ın kanser tedavisi devam ediyor. Zorlu bir süreçten geçen Özışık, 14 gün yoğun bakımdan çıktı.

Uyandıktan sonra tedavi gündemi ve kendisiyle ilgili suçlamalara kendi Youtube kanalında cevap verdi.

Özışık, "Ağır narkozun ve kortizonların verdiği etkiye bir de Meral Akşener'in videosu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV reklamı eklenince ortaya benim açımdan şok edici bir sonuç çıktı. Kılıçdaroğlu'nu izledim geçen gün. Dedim ki çok şükür ben bundan iyiyim dedim. Beynim bulanmasına rağmen" dedi.

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