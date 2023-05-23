EY Türkiye, Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri birimi kurdu

Ernst & Young (EY) Türkiye, Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri iş birimini hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye, önemini her geçen gün artıran ve hızla gelişmekte olan rekabet hukuku düzenlemeleri alanında şirketlerin uyumluluklarını artırmasına destek olacak Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri ekibini kurdu.

EY Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları; rekabet uyum programı, birleşme ve devralma işlemleri, düzenli danışmanlık hizmeti, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen ön araştırma ve soruşturma aşamalarında temsil, idari yargı sürecinde davaların takibi gibi başlıkları kapsıyor.

EY Türkiye Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri şirketlere, rekabet hukukuna uyum konusunda risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi, mevcut sözleşme, politika, prosedür ve iş akışlarının incelenmesi, çalışan farkındalığının tespiti ve farkındalığı artırıcı eğitimler düzenlenmesini de içeren geniş bir kapsamda hizmet sunuyor.

EY'nin güçlü küresel ağı, disiplinler arası geniş sektör bilgisi, alanında uzman ekibi ve uyum programı çerçevesinde sağladığı teknoloji çözümlerinin de desteğiyle birlikte EY Türkiye Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri ekibi, müşterilerine profesyonel danışmanlık ve destek hizmetleri sağlıyor.

Şirketlerin rekabet hukukuna uyum sağlamasına ve piyasalarda rekabet ortamının adil bir şekilde ilerlemesine yönelik sektörlere ve şirketlere özel tasarlanmış hizmetleriyle iş dünyasına katkı sağlayacak olan EY Türkiye, bu iş birimiyle birlikte rekabet hukuku uyum planlarını hazırlamaları, bu alandaki risklerini belirlemeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda şirketlerin yanında yer alıyor.

- Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri liderliğini Küçükkaya ve Bilaçlı üstleniyor

Verilen bilgiye göre, EY Türkiye'nin Rekabet Hukuku ve Uyum Hizmetleri liderliğini Av. Mehmet Küçükkaya ve Cihan Bilaçlı yapıyor.

EY Türkiye Hukuk Bölümü Şirket Ortağı olan Av. Mehmet Küçükkaya, hukuk alanında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. EY Türkiye bünyesine 2000 yılında katılan Küçükkaya, şirketler hukuku, vergi hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, bankacılık, finans ve sermaye piyasası hukuku ile kambiyo ve yabancı sermaye mevzuatı konularında uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip olup, şu anda EY Türkiye’nin Hukuk Bölümü'nde şirket ortaklığı görevini üstleniyor.

EY Türkiye Hukuk Bölümü Kıdemli Müdürü Cihan Bilaçlı ise Hacettepe Üniversitesi İktisat ve Ankara Üniversitesi Hukuk bölümlerinde lisans derecesini bitirdi. 2013-2021'de Rekabet Kurumu'nda meslek personeli olarak görev yapan Bilaçlı, EY Türkiye’ye 2021 yılında kıdemli müdür olarak katıldı. Şu anda EY Türkiye’nin Hukuk Bölümü'nde, şirket ve sektöre özgü tasarlanmış uyum programları, birleşme ve devralma işlemleri, rekabet ihlalleri ve idari yargı süreçlerinde görevler yürütüyor.