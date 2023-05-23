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Usta gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti! Sedat Ergin'in kardeşiydi

Usta gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti! Sedat Ergin'in kardeşiydi

Türk basının usta görsel yönetmenlerinden gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti. Hürriyet ve Habertürk dahil bir çok gazetede görsel yönetmenlik yapan Sanlı Ergin, Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in kardeşiydi.

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Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti. Ergin, başta Hürriyet olmak üzere çok sayıda yayında görsel yönetmenlik yapan Sanlı Ergin, Hürriyet ve Milliyet'in genel yayın yönetmenliklerini de yapan Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in de kardeşiydi.

Yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan Ergin'e süratle kuvvetli bir tedavi başlatıldı. Ancak tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zorlanan Sanlı Ergin kurtarılamadı.

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