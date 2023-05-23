Meteoroloji uyarmıştı! İş yerine geldiklerinde gördükleri manzara şoke etti

Adana’da şiddetli yağış nedeniyle 2 galerinin çatısı çöktü. Çöken çatı altındaki araçlar çıkartılırken toplam 4 araçta yaklaşık 300 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Adana’da sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı.

Adana Oto Center’da şiddetli yağışın etkisiyle iki iş yerinin satısı çöktü. Sabah iş yerine gelen çalışanlar çatıların çöktüğünü ve toplamda 4 aracın hasar gördüğünü tespit etti. Çöken çatı altındaki araçlar çıkartılırken toplam 4 araçta yaklaşık 300 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.



