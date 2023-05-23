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Yer Almanya: Bahçeye düşen göktaşı Türk aileyi zengin etti

Yer Almanya: Bahçeye düşen göktaşı Türk aileyi zengin etti

ALMANYA'nın Elmshorn Kenti’nde bahçelerine 3.7 kiloluk göktaşı düşen aile, bu parça için 200 bin Euro’luk teklif aldı. Göktaşını kasada saklayan Şahin ailesi yaşadıklarını anlattı.

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Almanya’nın Elmshorn kentinde yaşayan Şahin Ailesi, “göktaşı” heyecanı ve sevincini birlikte yaşıyor… Şahin ailesinin bahçesine düşen göktaşı 3.7 kilo ve şimdilik 200 bin Euro değerinde.

25 Nisan günü, Türk anne ile kızı kahve içerken bahçeden, önce çarpma ardından da aşırı buhar çıkaran bir şeyin sesini duydular. Bahçeye çıkan aile üyeleri büyükçe bir delik keşfettiler.

Önce bunu bir gaz kaçağı patlaması ya da başka bir kimyasal reaksiyon sanan aile, itfaiyeye haber vermeyi düşündü.

Mıknatısla test yaptılar

Baba Mahmut Şahin, “Ama kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının, çarpmadan saatler sonra bile manyetik kaldığını biliyorlarmış. Normal kayalar ya da taşlar böyle olmuyor” dedi.

Evden alınan mıknatısların hemen taşa yapıştığını söyleyen baba Şahin, bahçelerine düşen göktaşının 3.7 kilo ağırlığında olduğunu ve Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını en yüksek teklifin ise 200 bin Euro (Yaklaşık 4.285.238,81 Türk Lirası) olduğunu açıkladı.

Bild Gazetesi’ne konuşan Mahmut Şahin, göktaşını bir kasada sakladıklarını, tabii ki başkaları tarafından görülüp incelenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Şimdiye kadarki en büyük parça

Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu ve 1962'de Kiel'e yaklaşık bir kilo ağırlığındaki bir göktaşının bir çatıya çarptığını açıkladı.

Mars ve Jüpiter arasındaki Meteroid Kuşağı'ndan gelen göktaşlarının, 25 Nisan'da Elmshorn üzerinde bir yağmur gibi düştüğünü ama o parçaların çok daha küçük olduğu belirtildi.

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