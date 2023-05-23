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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,2 azaldı

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,2 azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 0,7 artarken bina sayısı yüzde 9,2 ve yüz ölçümü yüzde 2,1 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 26,7 milyon metrekare olurken bunun 14,2 milyon metrekaresinin konut, 7,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 16,9 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,5 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

- Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19 ve yüz ölçümü yüzde 17,2 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 25,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 14,4 milyon metrekaresini konut, 5,2 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 18,7 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,6 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

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