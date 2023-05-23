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Cem Yılmaz 'Sürpriz' deyip ekledi: İkinci turda oyum... Gençlere çağrı yaptı

Cem Yılmaz 'Sürpriz' deyip ekledi: İkinci turda oyum... Gençlere çağrı yaptı

Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması sonrası Cem Yılmaz da ikinci turda oy vereceği ismi açıklarken, gençlere de çağrı yaparak 'Lütfen oy kullanın" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalınca ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkladı. İlk turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan Cem Yılmaz da Sinan Oğan gelişmesi sonrası bir paylaşım yaparak ikinci tur adayını duyurdu.

İlk tur için yaptığı paylaşımı yeniden paylaşan Cem Yılmaz “Sürpriz! İkinci turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın. Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum" dedi.

Cem Yılmaz bir diğer paylaşımında ise "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından" yorumunda bulundu.

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