Fransa'dan İstanbul'a gelen kadın operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki izler dikkat çekti

Fazla kilolarından şikayeti olan Fransız kadın, mide küçültme ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi ama operasyona az zaman kala hastanede ölü bulundu. Kadının öldüğü tuvalette bir adet enjektör ile tanımlanamayan bir kimyasal madde bulundu. 43 yaşındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

Paris'ten İstanbul'a gelen Fransız kadın, mide küçültme ameliyatı için Bağcılar'da bir hastane ile anlaştı. Ameliyat için hastaneye giden kadın, operasyona 1 saat kala gözden kayboldu. Hasta bakıcı ve hemşireler onu ararken korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Görevliler, hastane tuvaletinde yerde yatan bir kadına rastladı. Hemen acile götürülen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede o kadının, Fransa'dan İstanbul'a gelen Fransız kadın olduğu ortaya çıktı.

Kolunda gizemli yaralar...

43 yaşındaki kadının kolunda gizemli ufak yaralar vardı. Polisler hemen hastaneye geldi. Kadının öldüğü tuvalette bir adet enjektör ile tanımlanamayan bir kimyasal madde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Show Haber'in haberine göre 43 yaşındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.