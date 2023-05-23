BIST 4.466
DOLAR 19,84
EURO 21,48
ALTIN 1.252,22
HABER /  DÜNYA

Pentagon'da patlama oldu yalanı ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Pentagon'da patlama oldu yalanı ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı. Bina ve yükselen siyah dumanların yer aldığı görsellerin mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak paylaşılması sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

Abone ol

Yapay zekanın kötü yönde kullanımının tehlikelerine dair en canlı örnek dün ABD'de yaşandı. Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair servis edilen görüntüler deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

"Pentagon yakınında patlama" notuyla servis edilen fotoğrafın mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak çok sayıda hesap tarafından gerçek sanılarak paylaşılması ortalığı karıştırdı.

Sahte fotoğraf üzerine televizyonlarda yorumda bulunan Rus ve Hindistan kaynaklı haber ajanslarının konuyu iyiden iyiye gündeme taşımasının ardından patlamanın gerçek olmadığı ve görsellerin yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılsa da iş işten geçmişti.

Yayılan haber sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İhsan Şenocak'ın annesi kimdir, neden öldü? İhsan Şenocak aslen nereli?
İhsan Şenocak'ın annesi kimdir, neden öldü? İhsan Şenocak aslen nereli?
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Son deprem korkuttu AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Son deprem korkuttu AFAD şiddetini açıkladı
Yurtdışında kullanılan oy sayısı 1.5 milyonu aştı! YSK'dan flaş açıklama geldi
Yurtdışında kullanılan oy sayısı 1.5 milyonu aştı! YSK'dan flaş açıklama geldi
Fehmi Koru, Sinan Oğan'ı 'Züğürt Ağa'ya benzetti! Sonu Züğürt Ağa gibi mi olur?
Fehmi Koru, Sinan Oğan'ı 'Züğürt Ağa'ya benzetti! Sonu Züğürt Ağa gibi mi olur?
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ay sonuna kadar hepsine maaş bağlanacak
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ay sonuna kadar hepsine maaş bağlanacak
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! İran'la iş yapan işadamını takip ederken 13 casus yakalandı
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! İran'la iş yapan işadamını takip ederken 13 casus yakalandı
Ekrem İmamoğlu'ndan DEVA Partili İdris Şahin'e sert sözler! Ortaklar birbirine girdi
Ekrem İmamoğlu'ndan DEVA Partili İdris Şahin'e sert sözler! Ortaklar birbirine girdi
Fatih Portakal, 'Erdoğan seçmenine 'kör cahil' dedi Ahmet Hakan'dan 'asıl sensin' cevabı geldi!
Fatih Portakal, 'Erdoğan seçmenine 'kör cahil' dedi Ahmet Hakan'dan 'asıl sensin' cevabı geldi!
İstanbul'da genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek öldü
İstanbul'da genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek öldü
Mustafa Sarıgül: Sinan Oğan beni şaşırttı, hayretler içindeyim
Mustafa Sarıgül: Sinan Oğan beni şaşırttı, hayretler içindeyim
Ankara'da sağanak yağışı sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'da sağanak yağışı sonrası ev ve iş yerlerini su bastı