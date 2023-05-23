İhsan Şenocak'ın annesi kimdir, neden öldü? İhsan Şenocak aslen nereli?

Naif sohbetleriyle son dönemlerin takip edilen ismi olan ilahiyatçı Dr. İhsan Şenocak'ın annesi hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü bilinen İhsan Şenocak'ın annesi bugün defnedilecek. Peki İhsan Şenocak'ın annesi kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

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İlahiyatçı, eğitimci, araştırmacı ve yazar olan İhsan Şenocak, anne acısı ile yıkıldı. Uzun süredir tedavi gördüğü bilinen İhsan Şenocak'ın annesi bugün cenaze namazının ardından defnedilecek. İhsan Şenocak'ın annesine ait internette bir bilgi bulunmuyor. 49 yaşında olan İhsan Şenocak, aslen Samsunlu evli ve 3 çocuk babası.

Şenocak, haberi Twitter hesabından duyurdu.

"Annem, yetmiş küsur yıl kendisine SECDE ettiği GAFFAR ALLAH’a(cc) gitti. ALLAH Teala İFAM’ı ila yevmil kıyam kaim edip anamın sadaka-i cariyesi olarak kabul buyursun. Rabbim anneme ve Ahirete irtihal eden yakınlarınıza rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Şenocak, tweetinin devamını şöyle getirdi:

"Cenaze namazı yarın öğlede(SALI) İFAM’da."

hsan Şenocak, 1974 senesinde Samsun’da dünyaya geldi.

İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994 senesinde Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 1999’da, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslamî ilimler okudu.

2002 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi.

2004 senesinde OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında “İslam Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

1997 senesinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde imam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı. 2007 senesinde Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ne müdür olarak atandı.

1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

2016 senesinde Ülke TV'de de program yapan Şenocak'ın Mişkat dersleri ve hutbeleri başta olmak üzere birçok sohbeti Akit TV'de yayınlandı.

İhsan Şenocak evli ve 3 çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

Kudemâ Meclisi

İslâm’ın Kızına

Kur’an Müdafaası

Büyük Doğu Çağına Doğru

İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi

Âlem-i İslâm

Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı

Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar

Nüzûl-u ’İsâ

المقالات النهضوية في الفكر والدعوة