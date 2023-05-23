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Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi

Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi

TFF, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 22 Mayıs 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, 18 Mayıs tarihinde oynanan Trabzonspor maçındaki tükürmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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