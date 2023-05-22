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Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum

Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine yönelik konuştu. Akşener, "Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. Ama o yüzde 5.3'lük seçmenin koştura koştura Erdoğan'a oy vermeye gideceğini düşünmüyorum." dedi.

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Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklaması gündeme oturdu.

Oğan'ın Erdoğan'a desteği soruldu

Katıldığı Habertürk kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilişkin de konuştu.

"Saygıyla karşılıyorum"

Akşener, "Kişisel kararını saygıyla karşılıyorum. 5,3 seçmenin koştura koştura Erdoğan'a destek vermeye gideceğine inanmıyorum" dedi.

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