Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından paylaşımda bulundu.

Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararını açıklayan Sinan Oğan, muhalefetin hedefi haline geldi.

Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın kararı sonrası şu paylaşımda bulundu:

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!