BIST 4.466
DOLAR 19,83
EURO 21,46
ALTIN 1.258,20
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da başından vurulmuş bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya'da başından vurulmuş bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı.

Abone ol

İlçe Jandarma ekipleri, Moldova uyruklu Tatiana Aksu'nun (35) öldürülmesi olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Aksu'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı olan Aksu'yu otomobilde aralarında tartışma çıkınca tabanca ile vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Duacı köyündeki ormanlık alanda 13 Mayıs'ta yol kenarında hareketsiz yatan kadın ve başında bekleyen köpeğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının Tatiana Aksu olduğu tespit edilmişti. Aksu'nun cenazesi, Korkuteli ilçesinde toprağa verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer dizisi nerede çekiliyor, İstanbul'da hangi camide çekiliyor?
Ömer dizisi nerede çekiliyor, İstanbul'da hangi camide çekiliyor?
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na Erdoğan çağrısı: "Desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir"
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na Erdoğan çağrısı: "Desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir"
Beko'nun kadın bayi sayısı 100'e ulaştı
Beko'nun kadın bayi sayısı 100'e ulaştı
Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği
Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği
AK Parti'den AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki'ye tazminat davası
AK Parti'den AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki'ye tazminat davası
Almanya'da terör örgütü PKK, DİTİB camisini hedef aldı
Almanya'da terör örgütü PKK, DİTİB camisini hedef aldı
Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında BMW takımında yarışacak
Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında BMW takımında yarışacak
Ömer dizisi Süreyya gerçek adı ne, kim oynuyor? Hangi dizilerde rol aldı?
Ömer dizisi Süreyya gerçek adı ne, kim oynuyor? Hangi dizilerde rol aldı?
Hindistan'da Modi hakkında belgesel yayınlayan BBC hakkında hakaret davası açıldı
Hindistan'da Modi hakkında belgesel yayınlayan BBC hakkında hakaret davası açıldı
Gaziantep'te korkunç ölüm: Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı!
Gaziantep'te korkunç ölüm: Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı!
UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu
UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu
Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi