Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir

Ata İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ortak hareket etmeyecek. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir" denildi. Zafer Partisi'nin kararını Genel Başkan Ümit Özdağ yarın açıklayacak.

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Partiden yapılan açıklamada, "Aziz Türk Milleti, Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." denildi.