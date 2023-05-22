Gözlerine uyku girmiyor bir aydır nöbetteler! Trabzonlu aile sitem etti: Her gelen fotoğraf çekip gidiyor
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen heyelan sonucu evleri risk altına giren Hekimoğlu ailesi, gece-gündüz heyelan nöbeti tutmaya başladı. Aileden Süleyman Hekimoğlu, torununun sorusu karşısında üzüntü yaşadığını ifade etti.
Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı mahallesinde yaklaşık bir ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu mahalle yolu ulaşıma kapanırken, heyelandan en çok etkilen yer Hekimoğlu ailesinin yaşadığı ev oldu.
6 kişilik Hekimoğlu ailesinin yaşadığı ev heyelan riskiyle karşı karşıya gelirken, aile gece-gündüz heyelan nöbeti tutmaya başladı.
Torunları ile birlikte heyelan tehlikesi olan evde yaşayan Süleyman Hekimoğlu, heyelanın yavaş yavaş devam ettiğini söyledi.
"30 gündür gece gündüz nöbetteyim"
Hekimoğlu, “1 ay önce heyelan oldu. Söylentiye göre tuvalet çukuru burayı tetiklemiş. Aslı ve astarı yok. Fakat bunu kimseye inandıramadık. 30 gündür gece gündüz nöbetteyim.