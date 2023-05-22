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Almanya'da terör örgütü PKK, DİTİB camisini hedef aldı

Almanya'da terör örgütü PKK, DİTİB camisini hedef aldı

Almanya’nın Osnabrück kenti yakınlarındaki Bad Bentheim kentinde bulunan camiye, bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarınca saldırı düzenlendi.

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Terör örgütü PKK sempatizanları, 20 Mayıs'ta Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Bentheim Camisinin duvarlarına örgüt ve elebaşının isimlerini yazdı.

Bad Bentheim Cami Derneği Başkanı Hakkı Gümüşkuşak, "Camimize terör örgütü PKK ve örgüt liderinin adı yazılarak zarar verilmiştir." dedi.

Gümüşkuşak, dernek olarak faaliyet ve çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Yerel yönetim ve yerel siyasetçilerle, komşularımızla iyi ilişkiler içerisindeyiz. Beldemizde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umut ediyoruz.” diye konuştu.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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