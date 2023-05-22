Hindistan'da Modi hakkında belgesel yayınlayan BBC hakkında hakaret davası açıldı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, "Hindistan: Modi Sorunu" belgeselini hazırlayan BBC hakkında Başbakan Narendra Modi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

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NDTV’nin haberine göre, sivil toplum kuruluşu "Duruşmada Adalet"in başvurusuyla BBC hakkında hakaret davası açıldı.

Söz konusu kuruluş, BBC’nin Hindistan Başbakanı Modi ile ilgili yaptığı tartışmalı belgeselin ülkenin itibarı ve yargı sistemine hakaret niteliğinde olduğunu iddia etti.

Sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, belgeselin ülkeyi, yargı sistemini ve Başbakan'ı karalamaya yönelik imalar içermesi nedeniyle BBC hakkında hakaret davası açıldığı ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşunun avukatı Harish Salve, davanın, yayın kuruluşunun Hindistan’ı ve ülkenin yargı sistemini "karalayan" belgesel yayınlaması üzerine açıldığını belirtti.

- Tartışmalı belgeselin paylaşımı yasaklanmıştı

Hindistan, BBC tarafından hazırlanan ve Ocak 2023'te gösterime giren "Hindistan: Modi Sorunu" belgeselinin yayınlanmasını ve belgeselden kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasını yasaklamıştı.

Muhalifler, söz konusu yasaklamayı "basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, belgeselin "maksatlı propaganda malzemesi" olduğu iddiasında bulunurken, BBC, belgeselin "titizlikle araştırıldığını ve farklı görüşleri yansıttığını" savunmuştu.

BBC, belgeselin yapım sürecinde Hindistan hükümetinin cevap hakkını kullanmadığını bildirmişti.