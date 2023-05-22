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Beyoğlu'nda eğlence mekanında ispirto şişesinin patlamasıyla alevler arasında kalan 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda eğlence mekanında ispirto şişesinin patlamasıyla alevler arasında kalan 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında ispirto şişesinin patlaması sonucu alevler arasında kalan 3 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sabaha karşı Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan "taksirle yaralama" konusuyla ilgili çalışma yapıldı.

Yapılan incelemede işletmenin bar kısmındaki personelin servis alanındaki masaya döktükleri ispirtoyu ateşe verdiği, bir süre sonra şişenin patlamasıyla buradaki G.E, F.O. ve M.A'nın da üzerlerine sıçrayan ispirto nedeniyle alevler arasında kalarak yaralandıkları belirlendi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haklarında "taksirle yaralama" suçundan işlem yapılan iş yeri çalışanlarından A.A, M.Y. ve N.Ç. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, eğlence mekanındaki servis masasına dökülen ispirtonun ateşe verilmesi, bir süre sonda yaşanan patlamayla buradaki bazı kişilerin alevlerin arasında kalması yer alıyor.

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