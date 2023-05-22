Ömer dizisinde Şükran kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Ömer dizisinde; Ömer'in abisi Tahir'in karısı yenge Şükran karakterine hayat veren oyuncu merak ediliyor. Dizinin en komik karakterinden biri olan Şükran kimdir, gerçek adı nedir?

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Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Ömer bu akşam yeni bölümü ile yine nefes kesecek. Netflix'in Shitsell dizisinden uyarlama olan dizi daha ilk bölümden seyirciyi içine almayı başardı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile merak uyandıran dizide öyle biri var ki evlere şenlik! Dizide Ömer'in hırçın abisi Tahir'in karısı Şükran'a hayat veren oyuncu Gamze Karaduman!

Dizide zaman zaman seyirciyi gülme krizlerine sokan zaman zaman duygulandıran Şükran karakteri dizinin en renkli isimlerinde. Daha önce Menajerimi Ara dizisinde de rol alan Gamze Karaduman, Ömer dizisi ile yime oyunculuğunu konuşturmayı başarıyor. Genellikle komedi dizilerinde oynayan genç oyuncu dramatik sahnelerin de hakkını fazlasıyla veriyor.

Peki kimdir Gamze Karaduman, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Gamze Karaduman 31 yaşında ve İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynadı.

Ömer dizisi nerede çekiliyor?

Ömer dizisi İstanbul’da çekiliyor. Ömer dizisinin Camii sahneleri Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii ve yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'de çekiliyor.

İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Ömer dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Ömer dizisi oyuncuları kimler?

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.