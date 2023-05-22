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Kemal Kılıçdaroğlu ve Vecdet Öz görüştü! Adalet Partisi ikinci tur için son kararı verdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Vecdet Öz görüştü! Adalet Partisi ikinci tur için son kararı verdi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'ndan ayrılan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz'le bir araya geldi. Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan Öz, görüşme sonrası açıklamalarında Kılıçdaroğlu'na destek kararını yineledi. Öz, "Bu karar oy birliğiyle çıktı" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün ATA İttifakı’nın eski bileşenlerinden Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti. İki isim görüşme sonrası açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi aydınlığa çıkarmalıyız, hepimiz sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Bu seçim olmanın ötesinde referanduma evrilmiş durumda, bu yapının ve sistemin değişmesi lazım. Ayın 28’inde bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oyunuzu kullanın, güzel bir Türkiye’yi hep beraber inşa edelim” dedi.

Vecdet Öz, 28 Mayıs günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini söyledi.

Öz, şu ifadeleri kullandı:

– Zafer Partisi ile Ata İttifakı’nı kurmuştuk. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Atatürk çizgisinde bir hareketti. Bunun mimarı Ümit Özdağ ve ikimizdik. İsim babası da bendim.

– Sinan Bey’i (Oğan) cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik, yüzde 5’te kaldı. Partilerimiz de baraj altı kaldı. Demokrasinin devam etmesi için biz de kararımızı verdik. Kılıçdaroğlu’nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliğiyle çıktı.

– Biz çalışmasaydık Erdoğan birinci turda cumhurbaşkanı idi. Biz, müdafaa-i hukuk hareketiyiz. Bizler Atatürkçü ve Türk milliyetçisiyiz. 

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