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Son 50 yılda yaşanan iklim felaketleri 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu

Son 50 yılda yaşanan iklim felaketleri 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 1970-2021 yılları arasında aşırı hava, iklim ve su kaynaklı afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4,3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığını bildirdi.

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WMO, erken uyarı hizmetlerinin 2027'nin sonuna kadar dünyadaki herkese ulaşmasını sağlamak için 22 Mayıs'ta başlayan ve dört yılda bir düzenlenen Dünya Meteoroloji Kongresi için yeni raporunu yayımladı.

Rapora göre, 1970-2021 arasında 11 bin 778 doğal felaket yaşandı.

Aşırı hava, iklim ve su kaynaklı afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi ve bu felaketler 4,3 trilyon dolar tutarında ekonomik kayba yol açtı.

Doğal felaketler nedeniyle ekonomik kayıplar artarken, gelişmiş erken uyarı sistemleri ve koordineli afet yönetimi son 50 yıldaki can kayıplarını azalttı.

Dünya genelinde bildirilen ölümlerin yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi. Yalnızca ABD son 51 yılda dünya çapındaki ekonomik kayıpların yüzde 39'unu oluşturan 1,7 trilyon dolar tutarında zarar bildirdi. Az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, aşırı doğa olayları nedeniyle orantısız maliyetlere maruz kaldı.

2020 ve 2021'de aşırı doğa olayları nedeniyle toplamda 22 bin 608 ölüm kayıtlara geçti.

Ekonomik kayıpları artıran doğa olaylarının birçoğunun "fırtına" kategorisine girdiği kaydedildi.

- "Erken uyarı hayat kurtarır"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "En savunmasız topluluklar, ne yazık ki hava, iklim ve suyla ilgili tehlikelerin yükünü üsteleniyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan ve Myanmar ile Bangladeş'i etkileyen Mocha Kasırgası'nın buna örnek teşkil ettiğini belirten Taalas, kasırganın bu iki ülkede büyük yıkıma neden olduğunu ve en çok yoksulları etkilediğini söyledi.

Taalas, geçmişte hem Myanmar'da hem de Bangladeş'te yüzbinlerce insanın aşırı doğa olayları nedeniyle yaşamını yitirdiğini anımsatırken, "Neyse ki erken uyarılar ve afet yönetimi sayesinde bu felaket ölüm oranları artık geçmişte kaldı. Erken uyarı hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.

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