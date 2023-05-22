New York'ta bulunan Türkevi'ne saldırı!

TÜRKİYE'nin New York Bankonsolosluğunun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanı seçimin ikinci turu için oy kullandığı Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı..

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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.