Numan Kurtulmuş Ümit Özdağ görüşmesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs seçimleri öncesi Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de genel çerçevede Cumhurbaşkanımıza destek verir" dedi. Özdağ ise "Kapsamlı bir değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5 oy alan, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merakla bekleniyor. ATA İttifakı'ndaki partilerin ikinci turda farklı adayları destekleyebileceği de gündemde.

Bugün ATA İttifakı'ndaki Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüştü. Görüşme Zafer Partisi binasında gerçekleşti. Kurtulmuş görüşme sonrası açıklamalarında, Zafer Partisi'nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermelerini ümit ettiklerini dile getirdi. Özdağ net kararını yarın duyurucak.

Kurtulmuş, görüşme sonrası şu açıklamada bulundu:

"Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de genel çerçevede Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi rahat şekilde tamamlar diye düşünüyoruz.

Türkiye'nin meselelerinden birisi göçmenler meselesidir. Önemli bir mesele ama bu meselenin Türkiye'nin isteği üzerine değil şartlar neticesinde ortaya çıktı. Bu insanlar hayatta kalabilmek için buraya geldiler. Ama Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınır var. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyor, mesafe alıyor.

İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde.

Bir an önce gönüllü ve güvenli geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 10 milyon Suriyeli getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz dedi. Bu doğru değil. Resmi rakamlarla 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunun iki katını söyledi. Yanlış bilgiyi kamuoyu ile paylaştı"

Ümit Özdağ: Faydalı bir görüşme oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da kapsamlı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve bu faaliyetler karşısında alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye'nin en önemli sorunu olan sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve bu konuda Zafer Partisinin ısrarla gündeme getirdiği çözüm önerilerini aktardık. Tabii bu konuda aramızda derin farklılıklar olduğu açık. Onurlu ve gönüllü geri dönüş bir politikadır. Zafer Partisinin politikası ise burada gerekirse zorla şeklindedir. Devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Çok faydalı görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımız ile bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi Divanda gerçekleştireceğiz. Numan Bey de sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak ve daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak."

"Görev teklif edildi mi?"

Bir basın mensubunun, "Görev teklif edildi mi?" sorusuna Özdağ, "Tekrar görüşeceğiz ama herhangi bir teklif yok." yanıtını verdi.

Ümit Özdağ kararını yarın açıklayacak Sinan Oğan ise...