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Müşahit para alır mı, sandık müşahiti ne demek, görevleri ne, neler yapar?

Müşahit para alır mı, sandık müşahiti ne demek, görevleri ne, neler yapar?

28 Mayıs Pazar günü 2 tur seçimleri var milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına gidecek. Kritik bir öneme sahip bu seçimlerde müşahit olmak için ne yapılmalı, nereye başvuru yapmalı soruları ise en çok merak edilenlerden. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenmektedir. İşte sandık müşahidi görev ve yetkileri...

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Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında olacak. Genel seçimler kapsamında sandık müşahidi olmak isteyenler, sandık müşahidi nasıl olunur, para alır mı, görevleri nelerdir gibi soruları mercek altına aldı.  Tamamen gönüllük esasına dayanan müşahitlik bir tür seçim gözlemcisi demektir. Oyları, sayımı ve sayımların bilgisayar ortamına aktarılmasında gözlemcilik, denetmencilik yaparlar. Resmi bir görev olmayan müşahitlik ayrılca kura seçimi ile belirlenir. Seçimlerde partilerin müşahitleri olanlara seçim ücreti de ödenmez. 

Müşahitler para alır mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Nasıl müşahit olunur?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Seçim yasakları neler?

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.

Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.

Belirtilen süre içinde bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

Ayrıca, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

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