Gültekin Uysal, CHP teşkilatında Kılıçdaroğlu için oy istedi

Millet İttifakı'nın ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı'nda, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

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14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri yeterli oyu alamazken, yüzde 49,5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüzde 44,8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken, milletvekili seçimlerine CHP listesinden girerek Meclis'e üç vekil sokan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Muğla'da ziyaretlerde bulundu.

CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı'na giden Uysal'ın, burada Kılıçdaroğlu'na oy istemesi dikkati çekti.

Uysal, şunları söyledi:

"Biz siyaseti şeref için yapıyoruz, inandığımız değerler için yapıyoruz. Yoksa bütün bu dayatmalara karşı inandığımızı bu topraklarda taşıyacağız. Bu bayrağı taşıyacağız. Kendimizden sonra gelen nesillere bu vatan toprağının bir çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele veriyoruz. O yüzden diyoruz ki vatan demek toprak demek... Seçimler milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür. O nedenle 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Türk milletinin kendi kaderine hakim olduğunu hep beraber göstermeliyiz."