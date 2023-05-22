Bu perşembe A101'de yok yok! 15 sayfalık aktüel indirimli ürünler yayınlandı: Tekne, moped, kamp malzemeleri satışta!
A101 yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile ses getirmeye devam ediyor. Daha önce tekne satışı yapan zincir market bu hafta 'Aldın Aldın' kampanyası kapsamında yeniden tekne satışı yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan yayınlanan 15 sayfalık aktüel ürünler kataloğu listesinde adeta yok yok. Teknolojiden küçük ev aletlerine, kamp malzemelerinden temizlik ürünlerine kadar bu perşembe raflardaki yerini alacak. İşte 25 Mayıs A101 aktüel ürünler ve fiyat listesi haberimizde...Abone ol
A101 indirimli ürünler kataloğu çıktı. 25 Mayıs 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkacak kamaralı fiber tekne dikkat çekti. Bu hafta A101'de gıdadan teknolojik aletlere, tekneden elektrikli mopede kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu
50" Ultra HD Android Smart Led TV 5.999 TL
32" Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 2.799 TL
43" Full HD Android Smart Led TV 4.299 TL
*Çamaşır Makinesi 6.799 TL
*Bulaşık Makinesi 5.699 TL
*Buzdolabı 5.799 TL
*Beyaz Cam Ankastre Set 4.199 TL
*Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL
*Kamaralı Fiber Tekne 133.900 TL
*Elektrikli Moped 19.990 TL
*Waffle Makinesi 299 TL
*Mikrodalga Fırın 1.399 TL
*Çubuk Blender 379 TL
*Türk Kahvesi Makinesi 649 TL
*Blender Seti 649 TL
*Çay Makinesi 599 TL
*Notebook 5.999 TL
*Kablosuz Mouse 199 TL
*Lux Torba Yaylı Yatak 2.990 TL
*Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 4.250 TL
*Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 2.250 TL
*Yaylı Yatak 1.090 TL
*4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 629,95 TL
*2 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 399,95 TL
*Pratik Şişme Şezlong 199,95 TL
*Katlanabilir Kamp Taburesi 49,95 TL
*Orta Boy Izgara 24,95 TL
*Ultra Granit Basık Tencere 299,95 TL
*Sporcu Matarası 19,95 TL
*Çok Amaçlı Raf 3'lü 139,90 TL
*Çelik Termos 299,95 TL
*Narenciye Sıkacağı 379,95 TL
*Zelie Yemek Tabağı/Kase 24,95 TL
*Damlatmaz Yağlık 49,95 TL
*Makarna Tabağı 44,95 TL
*Fincan Seti 119,95 TL
*Kulplu Çay Bardağı 49,95
*26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 2.799 TL
*Oyuncak Bebek Park Seti 94,95 TL
*Oyuncak Denizkızı 94,95 TL
*Oyuncak İki Katlı Mutfak Seti 59,95 TL
*Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 539 TL
*Yastık Kılıfı 2'li 39,95 TL
*Çift Kişilik Lastlikli Penye Çarşaf 89,95 TL
*Bayan Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,95 TL
*Masa Örtüsü 69,95 TL
*Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 159 TL
*Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 82,50 TL
*Az Yağlı Yoğurt 97 TL
*Badem İçeceği 32 TL
*Konserve çeşitleri 24,90 TL
*Dondurulmuş Cordon Bleu 49,75 TL
*Un Buğday 120 TL
*Yarım Yağlı Süt 16,90
*Aydınlatıcı Kalem 34,95 TL
*Likit Göz Kalemi 29,95 TL
*Kalem Ruj Çeşitleri 39,50 TL
*Yüzey Temizlik Havlusu 59,90 TL