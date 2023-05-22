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26-27 Haziran tatil oldu mu, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

26-27 Haziran tatil oldu mu, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Hem tatil planı yapanlar hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler kurban bayramı ne zaman araştırmalarına başladı. Bu sene kurban bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı  1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Peki 9 gün tatil olması için 26-27 Haziran da tatil edilir mi?

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2023 yılının dini bayramlarından biri olan kurban bayramı için geri sayım başladı. Hem tatil hem de dini görevlerini yapmak isteyen vatandaşlar kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırmalarına başladı. Şimdiden söyleyelim çalışanlar için 9 günlük bir tatil kapıda, gözler resmi açıklamada. Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran olacak. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

9 gün tatil olur mu?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Arefe günü ibadetleri, neler yapılır?

Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir

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