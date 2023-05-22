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Sevilay Yılman ikinci tur için hesap yaptı! 4 milyon seçmen iddiası seçimin kazananını paylaştı

Sevilay Yılman ikinci tur için hesap yaptı! 4 milyon seçmen iddiası seçimin kazananını paylaştı

Yazar Sevilay Yılman, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa ilk turda gitmeyen 8 milyonun yarısının bile sandığa gitmesi durumunda 2.turun kazananın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını iddia etti.

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28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna 6 gün kaldı. Adaylar yüzde 50+1'i almak için çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'ye yakın gazeteciler 14 Mayıs seçim sonuçlarının moral bozukluğunu atmaya çalışırken, tüm umutlar ve planlar 28 Mayıs için yapılmaya .aşlandı.

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen yazar Sevilay Yılman'dan Twitter'da ilginç bir paylaşım geldi.

İllere göre oy kullanmayan seçmen sayılarının altına bu ne demek diyen soran bir kullanıcının paylaşımını alıntılayan Yılman, "Bu şu demek; Sandığa ilk turda gitmeyen 8 milyonun yarısının bile sandığa gitmesi durumunda 2.turun kazananın Kemal Kılıçdaroğlu olacağı demek!3 diye yanıt verdi. İşte o tweet:

"2. turun kazananı değişim olacak!"

 

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