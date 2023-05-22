İYİ Parti kurultaya gitme kararı aldı! Seçim hüsranı sonrası Meral Akşener aday olacak mı?

14 Mayıs seçimlerine çok iddialı giren ve "Ben başbakan olacağım" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, sandıkta büyük hüsrana uğramıştı. Akşener ikinci turun yapılmasını beklemeden İYİ Parti'yi kurultaya götürme kararı aldı.

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İYİ Parti, kurultay kararı aldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Tüm parti organları yenilenecek

"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."

Parti içinde temizlik yapacak...

Meral Akşener'in yeniden Genel Başkanlığa aday olacağı ve parti içinde temizlik yapacağı belirtiliyor... Özellikle parti içindeki milliyetçi kanadın liderliğini yapan Koray Aydın ve ekibinin bu kurultayda tırpan yiyeceği ve Akşener'in aykırı sesleri parti yönetiminden uzaklaştıracağı öne sürüldü