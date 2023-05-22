29 Mayıs memurlar idari izinli mi seçimden sonraki gün memurlara tatil mi?

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimleri için sandık başına gidecek oyunu kullanacak. Seçim ve oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek ve memurlar görevli olacak. Bu nedenle okullar 29 Mayıs'ta tatil olacak. Peki 29 Mayıs pazartesi günü memurlara tatil mi, özel sektör çalışanları da tatil yapacak mı?

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2. tur seçimlerden sonra 29 Mayıs'ta iş yerleri ve özel sektör tatil olacak mı sorusu, binlerce vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapmış olduğu açıklama sonrası 29 Mayıs'ta seçimin ertesi günü iş yerleri ve özel sektör tatil olacak mı sorusu gündemde yer aldı.

29 Mayıs kimlere tatil? Memurlar tatil yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların 1 günlüğüne tatil olacağını söylemişti. Akabinde özel sektör ve iş yerleri için de bu soru merak konusu oldu.

29 Mayıs Pazartesi günü, iş yerleri ve özel sektör için tatil olmayacak. Ancak okullarla bağlantılı çalışan kantinler, okul servisleri gibi iş alanlarında okulların kapalı olması dolayısıyla faaliyet gösterilmeyecek.

İdari izin nedir?

İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.