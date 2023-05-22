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Bill Gates’in Rus kadınla ilişkisi ortaya çıktı! Fotoğrafları ifşa etmekle tehdit etmiş...

Bill Gates’in Rus kadınla ilişkisi ortaya çıktı! Fotoğrafları ifşa etmekle tehdit etmiş...

ABD, cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla tutuklu bulunduğu cezaevi hücresinde intihar eden iş insanı Jeffrey Epstein'ı konuşmaya devam ediyor... Epstein'in gizli yazışmalarına ulaşan ABD medyası, ünlü iş insanının Microsoft'un kurucularından Bill Gates'i, "Rus kadınla ilişkini ifşa ederim" diye tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

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ABD’de aralarında Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton ve Prens Andrew gibi tanınan isimlerle arkadaşlığı bulunan ve 2019’da kaldığı cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor…

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, insan kaçakçılığı, fuhuş, cinsel istismar gibi suçlarla suçlanan Epstein’in gizli yazışmalarını yayınladı. Belgelerde Epstein’in Microsoft’un kurucu ortaklarından olan ve dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınan Bill Gates’i tehdit ettiği ortaya çıktı. Yazışmalarda o dönemde evli olan Gates’in Rus bir briç oyuncusu ile ilişki yaşadığı belirtiliyor.

Mila Antonova, geçmişte yaptığı bir sunumda Gates ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve ikisinin “briç tutkusu” nedeniyle bir araya geldiğini söylemişti.

2017 yılında gönderdiği e-postada Epstein, kendi dernek girişimine dahil olmayan Gates’i Mila Antonova isimli kadınla ilişkisini ifşa etmekle tehdit etti. Epstein’a yakın kaynaklar da bu iddiayı doğruladı.

En çok sevdiği oyunlardan birinin briç olduğunu geçmiş yıllarda da açıklayan Gates, 2010 yılında Antonova ile tanışmış ve ikili o dönem turnuvada birlikte mücadele etmişti. Antonova daha sonra San Francisco’ya taşınmış ve yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlamıştı.

Antonova o dönemde Gates ile sadece arkadaş olduklarını söylemiş ve 2010 yılında bir video yayınlayarak Gates ile çekilmiş fotoğrafını göstermişti. Belgelerde Epstein’in Antonova ile briç akademisi için finansör aradığı sırada tanıştığı ve Epstein’in daha sonra yazılım kodlama okulunun parasını da ödediği belirtildi.

67 yaşındaki Gates, daha önce Epstein ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söylemişti.

Wall Street Journal’a konuşan Antonova ise, “Epstein’in gerçekten kim olduğunu tanıştığım zaman bilmiyordum. Onu sadece yardım etmek isteyen başarılı bir iş insanı olarak tanıyordum. Epstein’dan ve yaptıklarından iğreniyorum” yorumunu yaptı.

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