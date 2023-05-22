Selahattin Demirtaş'ın kulağına geldi tepki gösterdi Nagehan Alçı CHP'ye sordu

Nagehan Alçı, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu karşılığı Kılıçdaroğlu'na destek şartının Ümit Özdağ tarafından sunulduğu iddiasının Demirtaş'ın kulağına geldiğini iddia etti. Alçı, CHP'nin 14 seçimleri seçim sonrası söyleminin değiştiğine dikkat çekerek, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse Selahattin Demirtaş bir 5 sene daha hapiste kalmaya devam mı edecek?" diye sordu.

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Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ikinci tur öncesi paylaştığı tweet konuşulmaya devam ediyor.

Demirtaş, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin." tweeti spekülasyonlara yol açtı.

Demirtaş'tan CHP'ye sitem

Tartışmalara ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Millet İttifakı ve Selahattin Demirtaş meselesi" başlıklı yazısında Demirtaş'ın CHP'ye mesaj verdiğini savundu.

Alçı, "Siyasi tutuklu olarak hapiste bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest kalıp kalmayacağı meselesinin Ümit Özdağ tarafından Millet İttifakı’yla pazarlık masasına konduğu yönünde bir duyum gelmiş belli ki kulağına." dedi.

Demirtaş karşılığında destek şartı iddiası

Özdağ ve Oğan'ın 28 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi karşılığında Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkartılmaması şartını koymuş olabileceğini belirten Alçı, CHP’ye yakın gazetecilerden Murat Ağırel’in de benzer tavır almasına dikkat çekti.

Son beş gündür Millet İttifakının şahin bir tutum içine girdiğini öne süren Alçı, Tuncay Özkan'ı örnek verdi.

Demirtaş bir 5 sene daha hapiste kalmaya devam mı edecek?

14 Mayıs seçimleri öncesi 14 Mayıs öncesi Yıldıray Oğur’a verdiği röportajda Özkan'ın “liberal-demokrat” bir portre çizdiğini yazan Alçı, yazısına şöyle devam etti:

'Bir de 14 Mayıs seçimleri sonrası aynı Tuncay Özkan’ın bizim Habertürk’te sevgili Kübra’ya verdiği röportajı izleyin.

Aman Allahım! 2007’deki malum mitinglerdeki Tuncay Özkan geri dönmüş! Böyle bir şey olabilir mi? Sanki Cumhur İttifakı Basın Sözcüsü olarak Mehmet Ali Çelebi yerine Tuncay Özkan konuşuyor.

Şayet Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse Selahattin Demirtaş bir 5 sene daha hapiste kalmaya devam mı edecek? Bunu hem Kemal Bey’e hem de tüm CHP’lilere soruyorum.'