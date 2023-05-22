Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 sandık görevlisi başvurusu yapma

18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye pazar günü, 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırıyor. Öncelikle sandık görevlisi olmak için herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak, adli sicil kaydının temiz olması ve TC vatandaşı olma gibi şartlar aranır. 2 tür sandık görevlisi vardır.

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2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir gibi soruların yanıtını arıyor. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Bilindiği üzere sandık görevlisi olmak için herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak ve adli sicilinizin temiz olması yani hiç bir suça karışmış olmamanız gerekir. Peki, "2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler?" İşte 2. tur seçim sandık görevlisi olma şartları..

Seçimin 2. turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.

2. tursa sandık görevlisi nasıl olunur?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

Sandık görevlisi başvurusu yapma

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.