BIST 4.465
DOLAR 19,83
EURO 21,47
ALTIN 1.259,41
HABER /  DÜNYA

İslam İşbirliği Teşkilatından uluslararası topluma "İsrail'i durdurun" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatından uluslararası topluma "İsrail'i durdurun" çağrısı

- İİT, İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesine tepki gösterdi

Abone ol

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından uluslararası topluma "müdahale" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesi şiddetle kınandı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçların uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, gerginliğin tırmanmasının sonuçlarından tamamıyla İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in ihlallerinin durdurulması için müdahale etmesi talep edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Blackstone, merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nü aldı
Blackstone, merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Gemoloji Enstitüsü'nü aldı
EYT'liler dikkat! Emekli aylığı bağlanması geciktiyse bunu hemen yapın! Borcu olana emeklilik yok
EYT'liler dikkat! Emekli aylığı bağlanması geciktiyse bunu hemen yapın! Borcu olana emeklilik yok
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yeniden final heyecanı yaşamak istiyor
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yeniden final heyecanı yaşamak istiyor
New York'u bekleyen tehlike araştırmayla ortaya çıktı her yıl 1 ila 2 milimetre
New York'u bekleyen tehlike araştırmayla ortaya çıktı her yıl 1 ila 2 milimetre
Narkotik köpeği 'Yalman' vites kutusundaki uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Yalman' vites kutusundaki uyuşturucuyu buldu
Mbaye Diagne'ye hırsızlık suçlaması! Hakkında zorla getirilme kararı çıktı
Mbaye Diagne'ye hırsızlık suçlaması! Hakkında zorla getirilme kararı çıktı
1. Lig'de gözler play-off'ta
1. Lig'de gözler play-off'ta
Kayseri Talas’ta Kızılay'a yeni hizmet binası
Kayseri Talas’ta Kızılay'a yeni hizmet binası
İstanbul'da yağışlar işe yaradı mı? Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da yağışlar işe yaradı mı? Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
Bakan Nebati'den muhalefete sert tepki: İthal reçete meraklıları!
Bakan Nebati'den muhalefete sert tepki: İthal reçete meraklıları!
Müşahit nasıl olunur parti üyesi olmak gerekir mi, nereye başvuru yapılır?
Müşahit nasıl olunur parti üyesi olmak gerekir mi, nereye başvuru yapılır?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okulların kapanacağı tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okulların kapanacağı tarih belli oldu