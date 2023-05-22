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Kayseri Talas’ta Kızılay'a yeni hizmet binası

Kayseri Talas’ta Kızılay'a yeni hizmet binası

KAYSERİ Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Kızılay Talas Şubesi hizmet binası için 23 Mayıs Salı günü saat 11.30’da açılış töreni düzenlenecek.

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Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine inşa edilen ve hayırsever Halil Ünal’ın da maddi katkı sağladığı Kızılay hizmet binası, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzeri Halef Hoca Mezarlığı yanında bulunuyor. Şehir protokolü ve davetlilerin yanı sıra Kızılay gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleşecek programa ilginin büyük olması bekleniyor.

Türk Kızılay faaliyetleri için önemli bir merkez konumunda olacak binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra aile destek merkezi, soğuk hava deposu, lojistik depolar ve idare katı bulunuyor.

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