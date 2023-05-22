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İstanbul'da yağışlar işe yaradı mı? Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da yağışlar işe yaradı mı? Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,47 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,75 olarak kayıtlara geçmişti.

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İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son 2 haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,47 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,75 olarak ölçülmüştü.

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi hemen hemen aynı kaldı. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49,66 olurken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 49,47 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,75 olarak kayıtlara geçmişti.
Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 26,49
Büyükçekmece Barajı yüzde 32,14
Darlık Barajı yüzde 65,54
Istrancalar Barajı yüzde 31,25
Kazandere Barajı yüzde 14,95
Elmalı Barajı yüzde 43,88
Ömerli Barajı yüzde 79,53
Pabuçdere Barajı yüzde 12,67
Sazlıdere Barajı yüzde 32,95
Terkos Barajı yüzde 41,14

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