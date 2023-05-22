DNA testi yaptırdıklarına pişman oldular: Çocuğun babası farklı biri çıktı

ABD'de yaşayan bir aile, eğlencesine yaptırdıkları bir DNA testi sonucunda şoke eden gerçeği öğrendi.

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ABD’deki Salt Lake City’de yaşayan Donna Johnson, yaptırdığı DNA testiyle bomba etkisi yaratacak bir aile sırrını ortaya çıkardı. 47 yaşındaki Donna ve kendisiyle aynı yaşta olan kocası Vanner, o zamanlar 12 yaşında olan oğullarının aslında kendilerinden olmadığını öğrenince şaşkına döndüler.

Test sonucunda Donna, hatanın tüp bebek kliniğindeki bir karışıklıktan kaynaklanmış olabileceğini fark etti.

Anne aynı, baba farklı

Lise yıllarında tanışan Donna ve Vanner, 2003 yılında evlendi ve şu anda 18 yaşında olan oğulları Vanner Jr. dünyaya geldi.

Başka bir çocuk da istediler, ancak Vanner’ın sağlık sorunları oldu ve fıtık ameliyatı, Donna’nın gebe kalmasını engelleyecek sorunlara neden oldu. Mart 2007’de çift, yumurtalarını ve spermlerini kullanarak tüp bebek tedavisine başvurdular.

Bir yıl sonra ağustos ayında çift, oğulları Tim’i kucaklarına aldı. Vanner Jr., babasının mavi gözlerine ve sarı saçlarına sahipken, Tim, annesinin siyah saçlarına sahipti ve sportifti.

Sonra çocuklar büyüdüğünde aile, kökenlerini keşfetmek için bir DNA testi yaptı ve acı gerçekle karşılaştılar. Buna göre, Tim, Vanner’ın biyolojik oğlu değildi.

Aynı kliniktelermiş

Büyük bir şok yaşayan aile, psikolojik yardım almaya başladı. 2020 yılında Tim’e gerçeği açıklayan aile, bu sefer de küçük oğullarının biyolojik babasını bulma isteğiyle karşı karşıya kaldı.

Aile, başka bir şirketle anlaşıp ikinci bir DNA testi aracılığıyla Tim’in biyolojik babasını buldu. Tim’in biyolojik babasının Colorado’da yaşayan Devin McNeil (47) olduğu ortaya çıktı.

Devin’in karısı Kelly, aynı tüp bebek kliniğinde oğulları Talon için embriyo implantasyonuna gitmişti. DNA testleri, Devin’in, Talon’un olduğu kadar Tim’in de babası olduğunu doğruladı.

Sperm örnekleri değiştirilmemişti ama Devin’inki bir şekilde her ikisi için de kullanılmıştı. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine şok geçiren iki aile, şimdilerde Tim için düzenli olarak görüşüyor.