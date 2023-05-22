Nisan ayında kurulan şirket sayısı yüzde 14,7 azaldı

Kurulan şirket sayısında Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalış yaşandı. Söz konusu ayda 9 bin 174 şirket kurulurken 1423 şirket kapandı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 53,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 azaldı. 2023’ün ilk 4 ayında, 2022’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,1 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısı yüzde 14,7 azaldı

Nisan ayında 9 bin 174 şirket kurulurken 1423 şirket kapandı. Nisan 2023’te, Nisan 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,9 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,7 arttı. Nisan 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 34,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 44,4 azalmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,8 artış oldu.

Kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 19, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,7 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 36,4 azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,3 artış gerçekleşti.

Tunceli ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Nisan 2023’te kurulan toplam 9 bin 400 şirket ve kooperatifin yüzde 86’sı limited şirket, yüzde 11,6’sı anonim şirket, yüzde 2,4’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9’u İstanbul, yüzde 10,1’i Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Tunceli ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Nisan 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 10,3 oranında azaldı

2023 yılında toplam 45 bin 126 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 38 bin 831 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,3’ünü, 5 bin 369 anonim şirket ise yüzde 26,7’sini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 10,3 oranında azaldı.