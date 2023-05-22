Müşahit ne demek 2023 müşahit ücretleri 2. tur seçimlerde kaç para oldu?

28 Mayıs Pazar günü Türkiye yeniden sandık başına gidecek ve 2. tur seçimleri için oyunu kullanacak, cumhurbaşkanını seçecek. Çok kritik olan bu seçimde görev almak isteyen, sandık müşahiti olmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki CHP-AK Parti sandık müşahiti nasıl olunur, partiye üye olmak gerekir mi?

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Müşahit nasıl olunur, 2. tur seçimlerinde sandık müşahiti olmak için nereye başvuru yapılır sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanının belli olacağı bu seçim çok kritik, bu nedenle birçok vatandaş seçim görevlisi olmak istiyor. Peki sandık müşahiti nasıl olunur? Öncelikle belirtelim müşahit olmak resmi bir görev değildir, tamamen gönüllü olan vatandaşlar yapabilir. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenmektedir. İşte sandık müşahidi görev ve yetkileri...

Sandık kurullarının görev yetkileri neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.

Müşahit ne demek, ne yapar?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Müşahitler para alır mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Nasıl müşahit olunur?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.