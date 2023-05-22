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Onların her eğitimi gerçek gibi tatbikat! Bursa'da yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor

Onların her eğitimi gerçek gibi tatbikat! Bursa'da yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni göreve başlayan itfaiye erleri, 240 saat süren işbaşı eğitimi kapsamında, her biri gerçek olay gibi yaşanan tatbikatlarla göreve hazırlanıyor.

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Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine 85 yeni itfaiye eri daha kattı.

Yılda ortalama 9 bini yangın, 19 bin olaya müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni personeli 240 saatlik işbaşı eğitiminden geçiriyor. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde, fiziki dayanıklılık testine tabi tutulan ve hünerlerini gösteren yeni itfaiye erleri, sahada karşılaşabilecekleri olayları da bire bir uygulamalı olarak görüyor.

Küçükbalıklı’daki İtfaiye Eğitim Merkezi’nde yangına müdahale, arama kurtarma gibi çeşitli konularda uygulama yapılırken, senaryo gereği bina çatısında mahsur kalan yaralının tahliyesi, trafik kazası sonucu araç içinde sıkışan kazazedenin sorunsuz araçtan kurtarılması, yangına müdahale ve kuyudan kazazede kurtarma tatbikatları gerçeği aratmadı.

Sorunsuz tamamlanan eğitim tatbikatlarının ardından itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme ve yangın sonrası dumana maruz kalan bir yaralının ortamdan tahliyesi tatbikatları da yapıldı.

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