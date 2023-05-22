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Yılda 5 bin kraliçe arı üretiyor, tanesini 300 liradan satıyor!

Yılda 5 bin kraliçe arı üretiyor, tanesini 300 liradan satıyor!

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde devletten yüzde 70 hibe ile alarak yılda 5 bin adet kraliçe arı üretimi yapan Aydın Payar, tanesini 300 liradan ülke geneline satıyor.

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kılıçlar Bal Ormanı'nda arıcılık işiyle uğraşan Aydın Payar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün KOP projesinden faydalandığı yüzde 70 hibe ile kraliçe arı üretimine başladı. Yılda 5 bin kraliçe arı üreten Payar, tanesini ise 300 liradan ülke geneline satıyor. ürettiği arıları kargo ile Türkiye'nin farklı illerine gönderdiğini belirten Aydın Payar, "Kovanı yöneten kraliçe arıdır. Emir komuta kraliçededir. Bizim burada bin tane kraliçe arı kutumuz var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yüzde 70 hibe ile aldık. Burada bir yılda 5 bin civarında kraliçe arı üretip Türkiye'nin her tarafına kargo ile gönderiyoruz" dedi.

"İşçiliği çok zor"

Üretilen kraliçe arının soğuk hava şartlarına da dayanıklı olduğunu ifade eden Payar, "Ürettiğimiz kraliçe arının ırkı; 'Befa.' Soğuk hava ve hastalıklara dayanıklı. Çok sakin ve yüksek verimli bir ırk. Türkiye'de sadece 4-5 kişi üretiyor. Biz bunun damızlığını yurtdışından getirdik. Günde 300 tane kargoya verip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kraliçe arının fiyatı 300 lira. İşçiliği çok zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor. 500 arıya tek bakarım ama Kraliçe arıya bakmak zor" diye konuştu.

"Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"

Beraberindeki 2 kişi ile yetiştirdiği arıların bakımını yaptığını ifade eden Payar, "Özel yapım kutu kafesleri var. Onun içine biz bal ve pudra şekeri ile yapılmış hamur şeklinde kek koyuyoruz. Diğer bölmesine de kraliçe ile 6-7 tane de işçi arı koyuyoruz. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

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