Ankara merkezli 5 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

ANKARA merkezli 5 ilde, terör örgütlerine yönelik harekete geçildi. Toplam 43 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat verildi.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.