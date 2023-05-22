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Ankara merkezli 5 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara merkezli 5 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

ANKARA merkezli 5 ilde, terör örgütlerine yönelik harekete geçildi. Toplam 43 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

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