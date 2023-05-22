BIST 4.536
DOLAR 19,83
EURO 21,45
ALTIN 1.259,12
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistanlı astronotlar uzaya gitti

Suudi Arabistanlı astronotlar uzaya gitti

Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin bulunduğu uzay mekiğinin (AX-2) fırlatılma işlemi, başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın haber kanalı El-İhbariye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Karni ile Bernavi'nin de içinde bulunduğu uzay mekiğinin fırlatıldığı ve Uluslararası Uzay Üssüne doğru hareket ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 17 Mayıs'ta yer alan haberde, Karni ile Bernavi'nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.

Uzay Kurumundan 14 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Rayyane Bernavi ve Ali Karni'nin AX-2 uzay mekiğiyle gideceği bildirilmişti.

Uzay mekiğinin yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edeceği aktarılırken, program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotların da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecekleri açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AK Parti'nin oyları neden düştü sorusuna dikkat çeken cevap
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AK Parti'nin oyları neden düştü sorusuna dikkat çeken cevap
2023 yılının ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
2023 yılının ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Samsun'da kan donduran cinayet! 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü
Samsun'da kan donduran cinayet! 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi öldü
ABD'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
ABD'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Nijerya'da 38 kaçak rafineri imha edildi
Nijerya'da 38 kaçak rafineri imha edildi
Japonya Başbakanı Kişida'ya saldırının zanlısı 3 ay psikiyatrik muayeneden geçecek
Japonya Başbakanı Kişida'ya saldırının zanlısı 3 ay psikiyatrik muayeneden geçecek
Evde bakım maaşı 22 Mayıs hangi illerde yattı güncel listede 46 il var
Evde bakım maaşı 22 Mayıs hangi illerde yattı güncel listede 46 il var
Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümü kutlandı
Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümü kutlandı
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan açıklaması! "Kafalarında ne var, kehanette bulunacak..."
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan açıklaması! "Kafalarında ne var, kehanette bulunacak..."
Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri 4 milletvekili çıkardı
Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri 4 milletvekili çıkardı
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti
50 şehirde bekçi alımı yapılacak? İŞKUR'a kimler bekçi alımı için müracaat edebilecek ne zaman başlıyor
50 şehirde bekçi alımı yapılacak? İŞKUR'a kimler bekçi alımı için müracaat edebilecek ne zaman başlıyor