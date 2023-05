Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AK Parti'nin oyları neden düştü sorusuna dikkat çeken cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendirdi. AK Parti'nin oylarının düşmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Çıkarılacak dersler var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından siyasilerin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin neden oy kaybettiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rehavete kapılırsanız kaybedersiniz"

Şahsen ben yüzde 52 bekliyordum. Halkımızın iradesi bu yönde oldu. Akşam sandıklar açılınca önce Güneydoğu, İç Anadolu'dan oylar geldi. Sonra batı kesiminden oylar geldi. Kıl payı ya geçeriz ya da kıl payı ikinci tura kalır demiştik, kıl payı ikinci tura kaldı. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım. Sandıkta millet karar verir. Millet teveccühünü sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdi. Seçimin ilk turu da referandumdur. Muhalefet biraz paniklediği için işi farklı boyuta çekmeye çalışıyor. İlk turda bir meyil gösterdi. Elbette hiçbir seçimin garantisi olamaz, dolayısıyla rehavet olamaz. Yurt dışında sandıklara koşa koşa gidildiğini görüyoruz. Rehavet yok. Rehavete kapılırsanız kaybedersiniz. Seçim gecesi 'kazandık' diye çarpıtıcı açıklamalar oldu. Eminim onlar da pişman olmuştur. Onların dışında herkes seçimin sonucuna saygı duyuyor.

AK Parti oyları sert düştü AK Parti oyları 18 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 42.5 oy alırken 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 35.63 oy aldı.

AK Parti'nin oyları neden düştü?

21 yıl demokratik ülkelerde iktidarda kalmak kolay bir şey değil. Şu anda maalesef bir düşüş var. Ama en yakın rakibimize nereden baksanız yüzde 12 civarında fark atmışız. Şimdi buradan çıkarılacak dersler var. Şu anda ikinci tura odaklandığımız için o değerlendirmeyi seçimler tamamen bittikten sonra partimizin ilgili organları da yapacak, bizler kendi açımızdan yapacağız, teşkilatlarımızla hep beraber bu değerlendirmeyi yapmamız lazım. Bunları iyi analiz etmemiz lazım. Bunlardan ders çıkartırsak hatamızı düzeltiriz. 21 yılda her şeyi mükemmel de yapmış olsanız, bu düşüş kaçınılmaz olur. Bazı arkadaşlar ilk turda Kılıçdaroğlu'na vermiş. 'Neden' diye sorduğumuzda 'Bir değişiklik olsun diye verdik, hata ettik' dediler. 21 yıl üst üste tüm seçimleri kazanmak her liderin, her siyasi partinin de harcı değildir.

"Bu işin yol haritasını hazırlıyoruz"

Göçmenlerin güvenli şekilde dönmesi, altyapı hazırlanması, uluslararası toplumun verebileceği destekler, can güvenliği teminatı gibi önemli unsurlar var. Kararlıyız, döndüreceğiz ama insan onuruna yakışır şekilde yapmak lazım. Bu işin yol haritasını hazırlıyoruz. Yol haritası siyasi sürecin canlandırılması, Suriye'nin terörden temizlenmesi ve göçmenlerin güvenli şekilde geri gönderilmesi. Terörün olduğu yere Türkiye'deki Suriyeli Kürtler dönmek istemiyorlar. PKK'nın zulmünü orada yaşadılar. Sadece DEAŞ değil PKK aynı şekilde. Esad'la iş birliği yapmadan göndermek doğru olmaz. Can güvenliğinin teminat altına alınması lazım. Birleşmiş Milletler'in işin içinde olması lazım. Avrupa Birliği dahil uluslararası toplumun destek vermesi lazım. Yol haritasında mutabık kaldık. Yol haritasını komite hazırlayıp bize sunacaklar. Göçmenlerin bir an önce gönderilmesi konusunda; güvenli bölgeye daha fazla Suriyeli göndereceğiz. Esad'ın kontrol ettiği bölgeye geri dönüş başlamış olacak.

"Esad'la iş birliği yaparak geri göndereceğiz"

Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları güvenli şekilde göndereceğiz. Çok daha fazla Suriyeliyi Suriye'ye göndereceğiz. Yol haritası da bunu kapsıyor. Geri dönüşün takvimi, güvenli bölgede bunların döneceği imkanların yaratılması için çalışmalar başlatılmıştı. Buraya Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler destek verdi. Şimdi Esad'ın kontrol ettiği bölgelere de Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda onların da desteği olacak. Sonuçta güvenli bölgelere göndereceğiz, Esad'la iş birliği yaparak geri göndereceğiz.