Kemal Kılıçdaroğlu iyi olabilir ama çevresi kesin kötü! Ahmet Hakan yazdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler kötü mü: Ahmet Hakan "Lider iyi çevresi kötü" sözünün Türk siyasetinde tek istisna olarak doğru kabul edilebileceği kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olabileceğini yazdı.

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Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, siyasetteki "lider iyi ama çevresi kötü" sözüne öncü karşı çıktı sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bu sözün geçerli olduğunu iddia etti. "Lider iyi ama çevresi kötü” sözünden nefret ettiğini çünkü bunun yüreksiz bir yaklaşım olduğunu savunan Ahmet Hakan, "Adamda liderine laf edecek yürek yoktur. Ama durumdan da memnun değildir. 'Liderimiz iyi ama çevresi kötü' diyerek vaziyeti idare eder." dedi.

Tuncay Özkan'ı çok çok aşan bir çevre

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu için nefretinden bir istisna yapacağını belirten Ahmet Hakan, "Kemal Bey belki iyi olabilir ama çevresinin kötü olduğu çok kesin diyeceğim. Yanlış anlaşılmasın; 'çevre' derken Tuncay Özkan’ı falan kastetmiyorum. Benim kastettiğim 'çevre', Tuncay’ı falan aşan, çok ama çok daha büyük bir çevre" ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan o kötü çevredekileri şöyle özetledi:

O kötü çevrede kimler var?

- Yeterince çalışmayan ekibi...

- Kendisini yanlış yönlendiren danışmanları...

- Bir türlü zihniyetini değiştiremediği ve bu nedenle hâlâ halk aşağılaması yapmaya devam eden bir kısım seçmeni...

- Medyasında kendi adına konuşturduğu kibirli ve nobran sözcüleri...

- Daha kazanmadan “Yargılanacaksınız” diye tehditler savuran taraftarları...

- Dava bilincinden yoksun örgüt yapısı...

Falan.

*

İşte bu çevrenin iyi olmadığı kesindir, nettir.

Ama bu çevreyi dönüştüremeyen, değiştiremeyen, bu insanların zihinsel bir devrim yapmalarını sağlayamayan bir lider için ne kadar iyi diyebiliriz, işte orası muamma.