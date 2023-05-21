BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  SPOR

Borussia Dortmund son haftaya lider girdi: 10 sezonluk hasret bitebilir!

Borussia Dortmund son haftaya lider girdi: 10 sezonluk hasret bitebilir!

Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg'u 3-0 mağlup eden Borussia Dortmund, son haftaya Bayern Münih'in 2 puan önünde lider olarak girdi. Borussia Dortmund, son hafta Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in 10 sezonluk şampiyonluk serisini bitirecek.

Abone ol

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 59 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller, 90+4. dakikada Julian Brandrt kaydetti.

Augsburg, 38. dakikada Felix Uduokhai'nin kırmızı kart görmesiyle mücadelenin geri kalanını 10 kişi oynadı.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'ta forma giyen Mergim Berisha, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Büyük avantaj

Bitime 1 hafta kala liderliği alan Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltti ve Bayern Münih'in 2 puan önüne geçti. Augsburg ise 34 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, son hafta Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in 10 sezonluk şampiyonluk serisini bitirecek. Augsburg ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında sezonu bitirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçakları nezaretinde Gaziantep'e geldi
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Adana'da Beşiktaş'ın gecesi! Kartal geriden gelerek kazandı seriyi 6 maça çıkardı!
Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı
Muharrem İnce'ye kaset kumpası! Paylaşımları yapan 'Ankara Kuşu' tutuklandı
Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"
Erdoğan'dan Gaziantep'te ikinci tur için sandık çağrısı! "Asıl rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet"
İkinci tur öncesi kriz patlak verdi! Canlı yayında duyurdu: ATA ittifakı resmen dağıldı!
İkinci tur öncesi kriz patlak verdi! Canlı yayında duyurdu: ATA ittifakı resmen dağıldı!
Cadde trafiğe kapatıldı: Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler!
Cadde trafiğe kapatıldı: Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler!
Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!
Süper Lig'de dramatik son: Ümraniyespor bitime 3 hafta kala küme düştü!
Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Seçimde ikinci tur heyecanı! YSK, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!
Defne Devlet Hastanesi açıldı! Erdoğan Hatay'da tarih verdi: Hasta kabulü başlıyor!
ABD'de yine silahlı saldırı! Kansas City'deki saldırıda 3 kişi öldü
ABD'de yine silahlı saldırı! Kansas City'deki saldırıda 3 kişi öldü