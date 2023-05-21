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Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

1. Lig'de 38. hafta maçında Altınordu'yla golsüz berabere kalan Rizespor 1 sene sonra yeniden Süper Lig'e çıktı. Öte yandan Altınordu ise 9 yılın ardından 2. Lig'e düştü ve play-off'ta yer alacak ekipler de belli oldu. İşte detaylar...

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Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Çaykur Rizespor oldu.

Karadeniz ekibi, konuk ettiği Altınordu ile golsüz berabere kaldı, puanını 68'e yükselterek mutlu sona ulaştı. İzmir temsilcisi ise bu sonuçla dramatik bir biçimde Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu. Altınordu, 9 yılın ardından 2. Lig'e düştü.

Var uyarısıyla kırmızı kart 

Altınordu'da Kürşad Sürmeli, kaptan Alper Potuk'a yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısıyla 31. dakikada kırmızı kart gördü. Son bölümde Bolasie net gollük pozisyonlardan yararlanamadı.

Play-Off'a kalan takımlar belli oldu

Ligin sona ermesinin ardından play-off oynayacak takımlar belli oldu: Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe, Süper Lig bileti alabilmek için mücadele edecek. 

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu lig etabı bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 

TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde

Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği
Erzurumspor 2-0 Boluspor
Rizespor 0-0 Altınordu
Manisa FK 1-5 Pendikspor
Bodrumspor 1-1 Göztepe
Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig'de sezonun sona ermesiyle oluşan puan durumu ve sıralama şu şekilde:

Denizlispor ve Altınordu küme düştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul eden Yeni Malatyaspor ile Adanaspor, gelecek sezon da ligde devam edecek. Ligde Altaş Denizlispor'dan sonra Altınordu da küme düşen ekip oldu.

Çaykur Rizespor 7. kez yükseldi

Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, 7. kez bunu tekrarladı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'u daha önce teknik direktörler Turgut Kafkas, Cesarettin Alptekin, Rasim Kara, Hikmet Karaman, Mustafa Denizli ve İbrahim Üzülmez Süper Lig'e taşımıştı. Bülent Korkmaz da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bunu başardı.

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