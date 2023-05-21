BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  DÜNYA

BM Genel Sekreteri'nden "BMGK'de reform" mesajı

BM Genel Sekreteri'nden "BMGK'de reform" mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bretton Woods olarak da bilinen BM finansal sisteminde reform gerekli olduğunu söyledi.

Abone ol

Guterres, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

BMGK'nin ve finansal düzeninin 1945'teki güç ilişkilerini yansıttığını belirten Guterres, burada güncellemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Guterres, şöyle konuştu:

"1945'ten bu yana çok şey değişti. Küresel finansal mimari, çağ dışı, işlevsiz ve adaletsiz bir hale gelmiştir. Kovid-19 salgınının ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin ekonomik şoku karşısında, küresel güvenlik ağı işlevini yerine getirememiştir. Şimdi hem BMGK hem de Bretton Woods kuruluşlarında reform zamanıdır. Bu, bugünün dünyasının gerçeklikleri çerçevesinde güçlerin yeniden dağıtılması meselesidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor
Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor
Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı
Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı
Lucas Torreira, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçını takip ediyor
Lucas Torreira, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçını takip ediyor
Sakarya'da işçi servisinin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da işçi servisinin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk hayatını kaybetti
Almanya'da soruşturma! İki muhalif Rus gazeteci zehirlenmişti!
Almanya'da soruşturma! İki muhalif Rus gazeteci zehirlenmişti!
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna seçmenin yoğun ilgisi sürüyor
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna seçmenin yoğun ilgisi sürüyor
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:
YRP Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu
YRP Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde askeri tatbikat yaptı
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde askeri tatbikat yaptı
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden kişi, 70 kişiye dava açtı
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden kişi, 70 kişiye dava açtı