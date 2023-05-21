BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  DÜNYA

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

Abone ol

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin G7 çerçevesinde Japonya'da bir araya geldiğini, ABD'nin Rus saldırganlığına karşı kendilerini savunan Ukraynalı ortaklarına desteğini sürdüreceğini teyit ettiğini kaydetti.

Biden'dan aldığı yetki doğrultusunda Ukrayna'ya yeni silah ve askeri teçhizat paketini onayladığını duyuran Blinken, Rusya'nın bugün savaşı sonlandırabileceğini, sonlandırana kadar ABD ve müttefiklerin "ne kadar uzun sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olacağını ifade etti.

Blinken, "Güvenlik yardım paketinde Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, topçu mühimmatı, anti-tank silahları, zırhlı tıbbi tedavi araçları, ağır ekipmanı taşımak için kamyonet ve römorklar ile Ukrayna'nın cephede savunmasını desteklemek için ilave yedek parça ve sefer donanımları bulunuyor." bilgisini paylaştı.

G7 Zirvesi

ABD Başkanı Biden, Japonya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Biden, 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini de duyurmuş, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuşmuştu.

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." açıklamasında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte konuştu:
YRP Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu
YRP Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da konuştu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde askeri tatbikat yaptı
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde askeri tatbikat yaptı
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden kişi, 70 kişiye dava açtı
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden kişi, 70 kişiye dava açtı
Eskişehir ve Kütahya için ‘Sarı’ kodlu uyarı verildi!
Eskişehir ve Kütahya için ‘Sarı’ kodlu uyarı verildi!
Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatının Kosova bölümü başladı
Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatının Kosova bölümü başladı
MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'da; "Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı"
MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'da; "Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı"
Tom Odell, yeniden İstanbul'a konser vermeye geliyor
Tom Odell, yeniden İstanbul'a konser vermeye geliyor
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, 70 kişiye dava açtı
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, 70 kişiye dava açtı
Çanakkale'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Çanakkale'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı
TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı